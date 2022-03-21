МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Рубль в понедельник незначительно прибавил против доллара и евро на фоне возобновления торгов ОФЗ на Московской биржи, следует из ее данных. Инвесторы также продолжили переваривать геополитические новости. Индекс цены гособлигаций России в первый день торгов снизился на 5,5%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск опустился на 82 копейки, до 104 рублей, курс евро — на 16 копеек, до 114,64 рубля. Объем операций составил, как и в прошлую пятницу, немногим менее 800 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

На российском валютном рынке в начале недели преобладала "боковая" курсовая динамика в довольно узком коридоре. Инвесторы переваривали первые итоги возобновившихся на Московской бирже торгов ОФЗ. Так, индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, в первый день торгов после трехнедельного перерыва снизился на 5,53% — до уровня 102,45 пункта.

При этом RGBI максимально падал утром и обновил минимум с декабря 2014 года, снизившись на 9,44% — до уровня 98,21 пункта. Однако в ходе основных торгов индикатор замедлил снижение, существенно сократив утренние потери, и откатился на уровни января 2015 года.

Доходности по ОФЗ без учета доходности по купонам по итогам дня сложились в диапазоне 12,57-17,22% годовых. По итогам аукциона открытия в понедельник их диапазон составлял 14,3-20,3% годовых. Это стало определенным позитивом для динамики курса российской валюты.

Между тем, геополитический фон оставался напряженным. Белый дом заявил, что президент США Джо Байден после встреч, посвящённых Украине на этой неделе с лидерами Евросоюза и НАТО в Брюсселе отправится в Польшу, где 25 марта встретится с президентом страны Анджеем Дудой.

Впрочем, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США ежедневно проверяют исправность каналов связи с российскими военными по деконфликтингу, но необходимости их реального применения за время событий на Украине не возникало.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно на переговорах с украинской стороной, но сейчас их динамика не отвечает требованиям ситуации. При этом официальный представитель МИДа Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай считает необходимым, чтобы все стороны поддерживали диалог России и Украины.

Между тем, нефть уверенно растет в начале недели, прибавляя вечером 6,5% 114,9 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг перспектив поставок нефти в условиях антироссийских санкций. Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.

Как ранее в понедельник заявлял вице-премьер России Александр Новак, цены на нефть в мире подскочат до 300 долларов за баррель при отказе Запада от российской нефти, а некоторые видят возможность роста и до 500 долларов.

Кроме того, есть и другой геополитический фактор поддержки рынка нефти. Правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила Саудовской Аравии и ОАЭ проведением масштабной операции с использованием нового вооружения, во время которой удары могут быть нанесены по их столицам, заявил в понедельник в эфире телеканала "Аль-Масира" представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

В итоге доллар снизился к рублю на 0,8%, евро – на 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась около 11,9 тысячи за баррель сорта Brent. Fitch резко повысило прогноз по ценам на нефть и газ в Европе

ПРОГНОЗЫ

В начале недели игроки российского валютного рынка обращали внимание на возобновление (после трехнедельного перерыва) торгов ОФЗ на Мосбирже, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"С одной стороны, оживление после долгой паузы само по себе позитивно для долгового рынка России, вместе с тем ход сегодняшних торгов оказывал умеренное давление на рубль. Индекс гособлигаций RGBI терял в моменте 9,4%, однако в течение дня скорректировался вверх и отыграл больше половины снижения, что свидетельствует о стабилизации ситуации на долговом рынке", — отмечает он.

В целом же главенствующим фактором для курсовой динамики рубля по-прежнему остается геополитика – переговорная активность представителей РФ и Украины, сохранение агрессивной санкционной риторики со стороны западного истеблишмента, считает Бахтин. "По нашим оценкам, во вторник курс доллара может формироваться в пределах 97-110 рублей", — добавил он.

Рубль начинал день с ослабления против евро и доллара, но затем смог все же немного укрепиться, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Объёмы остаются относительно стабильными, но вот волатильность продолжает снижаться, добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.