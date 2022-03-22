МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник незначительно меняется против доллара и евро в условиях спокойного внешнего фона и продолжающегося роста котировок российского госдолга. Цены на нефть падают на ослаблении опасений по поводу поставок

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.18 мск повышался на 3 копейки — до 104,03 рубля, курс евро снижался на 14 копеек, до 114,5 рубля.

При этом диапазоны колебаний доллара составляют 103-104,35 рубля, евро – 113,65-116 рублей.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

На российском валютном рынке сохраняется "боковая" курсовая динамика в еще более сузившемся (чем в понедельник) коридоре. Инвесторы оценивают второй, после введения ограничений на международные резервы РФ, перевод Минфином средств на исполнение обязательств по выплате купона на 65,6 миллиона долларов по еврооблигациям РФ.

Прошедшие выплаты показывают, что временная (до 25 мая) лицензия Минфина США на проведение платежей по российскому долгу из замороженных активов работает, что серьезно снижает риски для инвесторов в российские суверенные еврооблигации, отмечает Дмитрий Дорофеев из УК "Альфа-Капитал". Минфин РФ 4 апреля должен выплатить 2 миллиарда долларов, и с учетом уже осуществлённых платежей, погашение выпуска в полном объеме является весьма вероятным, добавляет он.

При этом геополитический и санкционный фон остается спокойным. Министры стран Евросоюза в понедельник на встрече в Брюсселе обсудили, но не принимали решений по санкциям в отношении импорта энергоносителей из России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В то же время, Американская газета Politico утверждает, что вопрос зависимости ЕС от российских нефти и газа станет центральной темой визита на этой неделе президента США Джо Байдена в Европу.

Есть сообщения и с переговоров. Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия передала много дней назад украинской стороне проекты документов в рамках переговорного процесса, на что-то Киев ответил, на что-то — нет, добавил он.

Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, уверенно растет после возобновления в понедельник торгов на рынке ОФЗ, прибавляя 5%. Это поддерживает курс рубля.

Рынок ОФЗ после перезапуска торгов 21 марта уже торгуется с ощутимым дисконтом относительно ключевой ставки (доходность облигаций уже ниже 20% годовых), отмечает Евгений Кошелев из Росбанка. "Впрочем, в интерпретации этого факта нельзя не учитывать существующие ограничения, в частности, на операции инвесторов-нерезидентов", — добавляет он.

В итоге, доллар и евро меняются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась около 12,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Продемонстрировав некоторую волатильность на старте торговой сессии, курс рубля вскоре перешел к консолидации, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль продолжает демонстрировать низкую волатильность, почти не реагируя как на внутренние, так и на внешние рыночные драйверы", — комментирует он.

Доллар продолжит проторговывать диапазон 100-105 рублей, стремясь к его нижней границе, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Не исключено, что многие крупные инвесторы начнут сокращать свои валютные резервы, перекладывая средства в ОФЗ и корпоративные облигации, когда с последними разрешат совершать сделки, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". При этом основным риском является принятие активно обсуждаемого в Европе предложения отказаться от закупок российской нефти, о реальности этой угрозы говорит расширение спреда между российской нефтью и эталоном Brent до 20-30 долларов против 2-4 доллара ранее, добавляет он.

"Техническая картина по рублю говорит о том, что после бурного роста на прошлой неделе курс может залечь в боковик с границами 100-107 рублей за доллар. С фундаментальной точки зрения, в условиях нынешних ограничений на покупку и вывоз валюты из страны, при сохранении текущего объема экспорта доллар вполне может уйти в район 80 рублей", — добавляет он.