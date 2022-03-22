2022-03-22T19:04:23+03:00

2022-03-22T19:04:23+03:00

2022-03-22T19:04:23+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220322/836461393.html

Курс доллара на Мосбирже опустился до 103,55 рубля

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КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ВТОРНИКА ОПУСТИЛСЯ НА 45 КОП, ДО 103,55 РУБ, ЕВРО — НА 14 КОП, ДО 114,5 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ПРАЙМ, 22.03.2022

валюта, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60