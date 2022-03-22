Курс доллара на Мосбирже опустился до 103,55 рубля, евро - до 114,5 рубля
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ВТОРНИКА ОПУСТИЛСЯ НА 45 КОП, ДО 103,55 РУБ, ЕВРО — НА 14 КОП, ДО 114,5 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Forex/20220322/836461393.html
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КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ВТОРНИКА ОПУСТИЛСЯ НА 45 КОП, ДО 103,55 РУБ, ЕВРО — НА 14 КОП, ДО 114,5 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Forex/20220322/836461393.html
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