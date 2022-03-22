МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник незначительно прибавил против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Инвесторы взяли паузу после нервных торгов последних недель, и на рынке установился штиль – курс почти не менялся на протяжение нескольких часов. МВФ не исключает изменение позиций доллара в валютных резервах стран

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск опустился на 45 копеек, до 103,55 руб, евро — на 14 копеек, до 114,5 рубля.

При этом диапазон дневных колебаний доллара составил 103-104,35 рубля, евро – 113,65-116 рублей. Однако большую часть дня основные валюты менялись в рамках 25 и 40 копеек, соответственно.

Объем операций составил немного более 700 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть менее 800 миллионов долларов накануне.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

На российском валютном рынке сохранилась "боковая" курсовая динамика в еще более (чем в понедельник) сузившемся коридоре. Инвесторы позитивно восприняли второй, после введения ограничений на международные резервы РФ, перевод Минфином средств на исполнение обязательств по выплате купона на 65,6 миллиона долларов по еврооблигациям РФ.

При этом геополитический и санкционный фон остался спокойным. Министры стран Евросоюза в понедельник на встрече в Брюсселе обсудили, но не принимали решений по санкциям в отношении импорта энергоносителей из России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В то же время, американская газета Politico утверждает, что вопрос зависимости ЕС от российских нефти и газа станет центральной темой визита на этой неделе президента США Джо Байдена в Европу.

Между тем, нефть снижалась вечером на 0,9% — до 114,6 доллара за баррель сорта Brent. Трейдеры продолжают оценивать перспективы поставок нефти в Евросоюз. Так, сохраняющиеся признаки разногласий в блоке из 27 стран остаются, поскольку Германия и Нидерланды заявили, что они не могут прямо сейчас прекратить поставки из России.

Ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей, вырос во вторник на 4,9%. Это поддержало курс рубля.

В конце дня рубль получил поддержку и от оценок российской экономики экспертами МВФ. Россия обладает средствами для оплаты внешнего долга, заявила заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат.

Кроме того, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что российская сторона отвечает на попытки США установить связь по деконфликтной линии – тестирование ее работы успешное. Обмена информацией не было, поскольку пока не возникала необходимость.

В итоге, доллар опустился к рублю на 0,4%, евро – на 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась около 11,85 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Волатильность валютных торгов во вторник снизилась до минимальных значений, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

"Сокращение амплитуды колебаний — хороший сигнал, чем спокойнее будут торги, тем больше вероятности, что финансовые власти постепенно отменят заградительные меры. Одновременно долговой рынок демонстрирует восстановление, что является положительным сигналом в том числе и для рубля", — добавляет он.

Волатильность продолжает сокращаться, российская валюта стабилизируется на достигнутых рубежах, также считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В геополитической плоскости по-прежнему определяющей для рубля является переговорная активность представителей РФ и Украины. По нашим оценкам, дальнейшие шаги в этом направлении могут позволить курсу продолжить движение в направлении уровня 100 рублей за доллар и ниже. Ожидаем, что в среду доллар может формироваться в диапазоне 97-107 рублей", — заключил он.