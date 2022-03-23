МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром слабо меняется по отношению к евро за счёт разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Названы предвестники масштабного “долларового кризиса”

По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1,1027 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 121,13 иены со 120,8 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 98,47 пункта.

Инвесторы оценивают ряд факторов. С одной стороны, поддержку доллару оказывает рост доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 2,414% с уровня предыдущего закрытия в 2,377%.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учетную ставку более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными.

С другой стороны, инвесторы немного ослабили опасения по поводу ситуации на Украине, из-за которой спрос на валюту-убежище — доллар — вырос, и предпочитают также приобретать европейскую валюту.