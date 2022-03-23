МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль перешел к небольшому снижению к доллару и евро после позитивного старта торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 35 копеек, до 103,9 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 114,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

На старте торгов среды доллар снижался на 55 копеек, евро — на 50 копеек.