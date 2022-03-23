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2022
https://1prime.ru/Forex/20220323/836466728.html
Рубль перешел к снижению после роста на старте торгов
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Рубль перешел к небольшому снижению к доллару и евро после позитивного старта торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на... ПРАЙМ, 23.03.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль перешел к небольшому снижению к доллару и евро после позитивного старта торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 35 копеек, до 103,9 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 114,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
На старте торгов среды доллар снижался на 55 копеек, евро — на 50 копеек.