МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль отреагировал ростом на решение России продавать газ за рубли, доллар "цепляется" за психологически значимый уровень 100 рублей, уже опускался ниже 95 рублей, но пока вернулся выше. Путин заявил о переводе оплаты за газ в рубли

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.37 мск падал на 2 рубля — до 101,55 рубля, курс евро — на 2,85 рубля, до 111,65 рублей, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро — до 109,7 рубля.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.