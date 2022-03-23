МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль отреагировал ростом на решение России продавать газ за рубли, доллар "цепляется" за психологически значимый уровень 100 рублей, уже опускался ниже 95 рублей, но пока вернулся выше.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.37 мск падал на 2 рубля — до 101,55 рубля, курс евро — на 2,85 рубля, до 111,65 рублей, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро — до 109,7 рубля.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
https://1prime.ru/Forex/20220323/836470893.html
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