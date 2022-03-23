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Рубль усилил рост, продолжая отыгрывать решение РФ продавать газ за рубли: за два часа с заявления Владимира Путина доллар потерял уже 4,3 рубля и упал ниже психологически... ПРАЙМ, 23.03.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль усилил рост, продолжая отыгрывать решение РФ продавать газ за рубли: за два часа с заявления Владимира Путина доллар потерял уже 4,3 рубля и упал ниже психологически значимого уровня 100 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.46 мск падал на 4,25 рубля, до 99,3 рубля, курс евро — на 5,46 рубля, до 109,04 рублей, следует из данных Московской биржи.
В среду доллар максимально падал уже до 94,99 рубля, евро — до 108,25 рубля.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.