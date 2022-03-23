МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак считает преждевременной корректировку квоты России в ОПЕК+

"Валюта в виде доллара или евро на сегодняшний день является достаточно ненадежной, мы видим, что происходит ограничение, и это подрывает доверие к этим валютам", — сказал он.

В перспективе при расчетах нужно активно переходить на национальные валюты, это будет обеспечивать большую надежность, добавил вице-премьер.