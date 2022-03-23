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Новак заявил о подрыве доверия к торговле нефтью в долларах
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Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Валюта в виде доллара или евро на сегодняшний день является... ПРАЙМ, 23.03.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Валюта в виде доллара или евро на сегодняшний день является достаточно ненадежной, мы видим, что происходит ограничение, и это подрывает доверие к этим валютам", — сказал он.
В перспективе при расчетах нужно активно переходить на национальные валюты, это будет обеспечивать большую надежность, добавил вице-премьер.