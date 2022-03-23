МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль уверенно вырос во вторник: к доллару – до 97,74 рубля, к евро — до 108,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Поддержка российской валюте пришла от решения РФ экспортировать недружественным странам газ за рубли. Аналитики дали прогноз по динамике российского рынка акций после паузы

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 5,81 рубля, до 97,74 рубля, евро — на 6,49 рубля, до 108,01 рубля.

В среду доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро – до 108 рублей. Объем операций составил немногим более 1 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более 700 миллионов долларов накануне.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Торги в пятницу по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.