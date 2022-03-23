МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду уверенно вырос против доллара и евро, отвоевав у доллара психологический рубеж в 100 рублей, следует из данных Московской биржи. Поддержка российской валюте пришла от решения РФ экспортировать недружественным странам газ за рубли. Матвиенко: оплата газа за рубли укрепит финансовую систему России

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 5,81 рубля, до 97,74 рубля, евро — на 6,49 рубля, до 108,01 рубля.

В среду доллар максимально падал до 94,99 рубля (минимум со 2 марта), евро – до 108 рублей. Объем операций составил немногим более 1 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более 700 миллионов долларов накануне.

РУБЛЬ НАШЕЛ ОПОРУ

На российском валютном рынке в первую половину дня сохранялась "боковая" курсовая динамика с незначительными колебаниями в сузившемся в последние дни коридоре.

Инвесторы оценивали геополитические сигналы. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы участия Белоруссии в спецоперации по защите Донбасса не поднимались на площадке ОДКБ. Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск не вступит в войну с Украиной.

Между тем, во второй половине дня рубль получил мощный импульс к росту и отвоевал наконец психологически значимый уровень 100 рублей, уйдя на максимумы с начала марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

С точки зрения валютного рынка решение эквивалентно 100% продаже "Газпромом" выручки от поставок в недружественные страны, что может увеличить спрос на рубль (особенно, если предполагать, что ЦБ будет постепенно снимать валютные ограничения), рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"Но какая-то часть расходов "Газпрома" на необходимый импорт или погашение долгов, вероятно, потребует валютных расчетов, и оставшейся валютной выручки компании может хватать или не хватать в тот или иной момент", — добавил он.

Рынок нефти вечером растет на 4,7%, до 120,9 доллара за баррель сорта Brent, отыгрывая данные по динамике запасов углеводородов в США.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 марта, снизились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 413,4 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,1 миллиона баррелей. При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 4,2 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 571,3 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю упали на 2,9 миллиона баррелей (на 1,2%), до 238 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,1 миллиона баррелей (на 1,8%) и составили 112,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,4 миллиона.

В итоге доллар упал к рублю на 5,6%, евро — на 5,7%. Рублевая цена нефти составила около 11,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца недели – 95-110 рублей, оценивает перспективы Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Мосбиржа объявила о частичном возобновлении с четверга торгов акциями, в связи с этим часть инвесторов будет конвертировать валюту, чтобы зайти в отечественные ценные бумаги, которые после паузы могут торговаться с привлекательным дисконтом. Еще один фактор укрепления рубля – переговорная активность РФ и Украины, обсуждение договоренностей хоть и медленно, но продвигается вперед. Впрочем, инициативы, связанные с запретом поставок российской нефти и о санкциях в отношении золотого резерва РФ сдерживают рост рубля", — добавляет он.

Перевод газовых расчетов на рубли может несколько улучшить баланс потоков в пользу российской валюты, но кардинального влияния на курс это решение оказать не должно из-за ограниченных объемов, особенно в контексте сохранения большого количества ограничений на операции с валютой (разница между 80% и 100% не так велика), полагает Полевой из компании "Локоинвест".

"Пока же рубль продолжает медленно укрепляться, и этот тренд в обозримом будущем может сохраниться", — добавляет он.