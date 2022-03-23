Рубль уверенно вырос в среду, отвоевав у доллара психологический рубеж в 100 рублей
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду уверенно вырос против доллара и евро, отвоевав у доллара психологический рубеж в 100 рублей, следует из данных Московской биржи. Поддержка российской валюте пришла от решения РФ экспортировать недружественным странам газ за рубли.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 5,81 рубля, до 97,74 рубля, евро — на 6,49 рубля, до 108,01 рубля.
В среду доллар максимально падал до 94,99 рубля (минимум со 2 марта), евро – до 108 рублей. Объем операций составил немногим более 1 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более 700 миллионов долларов накануне.
РУБЛЬ НАШЕЛ ОПОРУ
На российском валютном рынке в первую половину дня сохранялась "боковая" курсовая динамика с незначительными колебаниями в сузившемся в последние дни коридоре.
Инвесторы оценивали геополитические сигналы. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы участия Белоруссии в спецоперации по защите Донбасса не поднимались на площадке ОДКБ. Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск не вступит в войну с Украиной.
Между тем, во второй половине дня рубль получил мощный импульс к росту и отвоевал наконец психологически значимый уровень 100 рублей, уйдя на максимумы с начала марта.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.
С точки зрения валютного рынка решение эквивалентно 100% продаже "Газпромом" выручки от поставок в недружественные страны, что может увеличить спрос на рубль (особенно, если предполагать, что ЦБ будет постепенно снимать валютные ограничения), рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".
"Но какая-то часть расходов "Газпрома" на необходимый импорт или погашение долгов, вероятно, потребует валютных расчетов, и оставшейся валютной выручки компании может хватать или не хватать в тот или иной момент", — добавил он.
Рынок нефти вечером растет на 4,7%, до 120,9 доллара за баррель сорта Brent, отыгрывая данные по динамике запасов углеводородов в США.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 марта, снизились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, — до 413,4 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,1 миллиона баррелей. При этом стратегический резерв нефти в стране снизился на 4,2 миллиона баррелей, или на 0,7% — до 571,3 миллиона баррелей.
Кроме того, запасы бензина в США за неделю упали на 2,9 миллиона баррелей (на 1,2%), до 238 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,1 миллиона баррелей (на 1,8%) и составили 112,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1,4 миллиона.
В итоге доллар упал к рублю на 5,6%, евро — на 5,7%. Рублевая цена нефти составила около 11,8 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Прогноз по курсу доллара до конца недели – 95-110 рублей, оценивает перспективы Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
"Мосбиржа объявила о частичном возобновлении с четверга торгов акциями, в связи с этим часть инвесторов будет конвертировать валюту, чтобы зайти в отечественные ценные бумаги, которые после паузы могут торговаться с привлекательным дисконтом. Еще один фактор укрепления рубля – переговорная активность РФ и Украины, обсуждение договоренностей хоть и медленно, но продвигается вперед. Впрочем, инициативы, связанные с запретом поставок российской нефти и о санкциях в отношении золотого резерва РФ сдерживают рост рубля", — добавляет он.
Перевод газовых расчетов на рубли может несколько улучшить баланс потоков в пользу российской валюты, но кардинального влияния на курс это решение оказать не должно из-за ограниченных объемов, особенно в контексте сохранения большого количества ограничений на операции с валютой (разница между 80% и 100% не так велика), полагает Полевой из компании "Локоинвест".
"Пока же рубль продолжает медленно укрепляться, и этот тренд в обозримом будущем может сохраниться", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20220323/836475108.html