МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Доллар укрепляется в ожидании снижения числа заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Экономист предупредил, чем опасен взрывной спрос на юань

По состоянию на 8.08 мск курс евро к доллару снижается до 1,0985 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1004 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 121,24 иены со 121,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,17%, до 98,79 пункта.

Укреплению доллара способствуют ожидания аналитиками снижения числа заявок на пособие по безработице в США за неделю по 19 марта на 2 тысячи по сравнению с показателем предшествовавшей недели — до 212 тысяч.

На европейскую валюту при этом дополнительное давление оказывают ожидания того, что композитный индекс деловой активности в еврозоне, по предварительной оценке, сократился до 53,9 пункта с 55,5 пункта месяцем ранее.