МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс доллара растет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, поддерживаемый "ястребиными" комментариями Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Финансист объяснил, почему доллар может упасть ниже 100 рублей

По состоянию на 12.44 мск курс евро к доллару снижается до 1,0993 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1004 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 121,64 иены со 121,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,22%, до 98,84 пункта.

Иена торгуется к доллару у минимума с марта 2015 года. Поддержку росту курса американской валюты оказывают ожидания ужесточения монетарной политики. В понедельник глава ФРС США Джерома Пауэлл заявил, что регулятор может перейти к более агрессивной политике и сразу повысить учётную ставку более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными. Таким образом, разрыв между ставками в США и Японии рискует увеличиться еще сильнее. В Японии учётная ставка составляет минус 0,1%.

"Резкий "ястребиный" пересмотр ожиданий повышения ставки ФРС в основном принесет пользу доллару по сравнению с низкодоходными валютами, чьи центральные банки будут значительно отставать от ФРС в ужесточении политики", — отметил валютный аналитик MUFG Bank Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, евро дополнительно ослаб после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия "переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны".

"В этом заявлении подчеркивается сохраняющийся риск дальнейшего разрушения европейской экономики из-за конфликта на Украине. Более затяжной конфликт сильнее отразится на европейских валютах", — считает Хардман.