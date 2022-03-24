МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг растет против доллара и евро четвертую торговую сессию подряд, курс доллара закрепляется ниже психологического рубежа в 100 рублей, следует из данных Московской биржи. Поддержка российской валюте пришла от активного роста российского рынка акций, возобновившего работу после 3,5 недель приостановки.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.51 мск падал на 1,83 рубля, до 95,91 рубля, евро — на 2,76 рубля, до 105,25 рубля.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ РОСТ

На российском валютном рынке в первую половину торгов четверга сохранялась повышательная курсовая динамика рубля. Эксперт объяснил резкий рост акций на Мосбирже

Поддержка валюте РФ пришла от возобновившихся в четверг торгов российскими акциями. Инвесторы в рамках подготовки к покупкам после долгого перерыва акций могли конвертировать инвалюту в рубли. "Ранее купленные некоторыми инвесторами доллары и евро были мертвым грузом. Теперь появились желающие переложиться в российские акции", — говорит Михаил Шульгин из "Открытие Инвестиции".

В итоге индекс Мосбиржи максимально подскакивал с утра более чем на 10%, а закрылся с повышением на 4,4%. Торги открылись позитивно, да, с ограничениями на запрет коротких продаж и запрет иностранцам продавать бумаги, но тем не менее, комментирует Георгий Айвазов из УК "Альфа-Капитал".

В то же время, геополитический фактор остается одним из главных для рынка валюты. Как ожидается, специальный саммит НАТО в четверг завершится введением нового пакета санкций против России, отмечает Шульгин. "Однако санкции могут быть обоюдно болезненными для европейцев. Особенно для тех стран региона, которые наиболее тесно привязаны к поставкам энергоресурсов из РФ, а также имеют тесные деловые отношения с Россией", — добавляет он.

Пока же доллар снижается к рублю на 1,8%, евро — на 2,5%. Рублевая цена нефти колеблется около 11,65 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В течение недели должны быть раскрыты подробности перехода на платежи в рублях, и инвесторы будут ждать дальнейших новостей как от российского правительства, так и от стран, импортирующих российские ресурсы, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Финансист объяснил, почему доллар может упасть ниже 100 рублей

"На этом фоне до снятия неопределенности дальнейшее укрепление рубля может быть затруднительным, но сейчас есть все шансы закрепить курс доллара ниже уровня 100 рублей", — добавляет он.

Поручение президента РФ Владимира Путина по переходу на рубли в оплате за поставляемый российский газ ряду европейских потребителей играет в пользу рубля, отмечает Шульгин.

"Впоследствии аналогичное может быть применено к прочим экспортным поставкам. Однако на этом драйвере вряд ли российской валюте удастся вернуться к уровням 85–90 рублей за доллар. Тем не менее появились шансы попытаться основательно закрепить курсы ниже 100 рублей за доллар и ниже 110 рублей за евро", — считает он.