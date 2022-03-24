МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером растет к евро и иене на данных о падении числа заявок на пособие по безработице в США до минимума более чем за 50 лет, свидетельствуют данные торгов.

Панорама города Чикаго.

Спрос американцев на пособия по безработице упал до минимума за 50 лет

По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,0991 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1004 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 121,92 иены со 121,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,179%, до 98,81 пункта.

Минтруд США в четверг сообщил, что число заявок на пособие по безработице в стране за неделю упало до 187 тысяч, что является минимумом с 1969 года.

Вместе с этим поддержку доллару оказывают ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики ФРС США. По данным CME Group, 68% аналитиков ждут, что в мае регулятор повысит ставку до 0,75-1% годовых. Ранее глава Федрезерва указал, что центробанк может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учетную ставку более чем на 25 базисных пунктов.