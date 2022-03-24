МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером растет к евро и иене на данных о падении числа заявок на пособие по безработице в США до минимума более чем за 50 лет, свидетельствуют данные торгов. Спрос американцев на пособия по безработице упал до минимума за 50 лет

По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,0991 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1004 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 121,92 иены со 121,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,179%, до 98,81 пункта.

Минтруд США в четверг сообщил, что число заявок на пособие по безработице в стране за неделю упало до 187 тысяч, что является минимумом с 1969 года.

Вместе с этим поддержку доллару оказывают ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики ФРС США. По данным CME Group, 68% аналитиков ждут, что в мае регулятор повысит ставку до 0,75-1% годовых. Ранее глава Федрезерва указал, что центробанк может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учетную ставку более чем на 25 базисных пунктов.