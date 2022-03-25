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Рубль в начале торгов пятницы растет к доллару и перешел к снижению против евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 20... ПРАЙМ, 25.03.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы растет к доллару и перешел к снижению против евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 20 копеек, до 96,8 рубля, курс евро прибавлял 20 копеек, до 107 рублей, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее евро максимально опускался до 105 рублей, доллар — до 95,06 рубля.