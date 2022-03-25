МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы растет к доллару и перешел к снижению против евро, следует из данных Московской биржи. Турецкий аналитик предрек обрушение трона доллара как мировой валюты

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 20 копеек, до 96,8 рубля, курс евро прибавлял 20 копеек, до 107 рублей, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро максимально опускался до 105 рублей, доллар — до 95,06 рубля.