ДОНЕЦК, 26 мар — ПРАЙМ. Украинская гривна будет использоваться в наличном обороте на всей территории Донецкой народной республики (ДНР) наряду с российским рублем. Об этом говорится в указе главы республики Дениса Пушилина о временном порядке использования наличных денег. Названа отметка, на которой рубль удержится в ближайшую неделю

Гривна будет приниматься в качестве средства платежа от физлиц и хозяйствующих субъектов в случаях, предусмотренных указом.

Согласно документу, при определении цен на товары, работы и услуги необходимо применять официальный курс, согласно которому 1 гривна равна 2,5 рублям.