Глава ДНР Пушилин разрешил использовать гривну в наличных расчетах наряду с рублем
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ДОНЕЦК, 26 мар — ПРАЙМ. Украинская гривна будет использоваться в наличном обороте на всей территории Донецкой народной республики (ДНР) наряду с российским рублем. Об этом говорится в указе главы республики Дениса Пушилина о временном порядке использования наличных денег.
Гривна будет приниматься в качестве средства платежа от физлиц и хозяйствующих субъектов в случаях, предусмотренных указом.
Согласно документу, при определении цен на товары, работы и услуги необходимо применять официальный курс, согласно которому 1 гривна равна 2,5 рублям.
https://1prime.ru/Forex/20220326/836506826.html
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