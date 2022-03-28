МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в понедельник вечером продолжает рост, показатель достиг рекорда с августа 2015 года, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара тестирует психологическую отметку в 90 рублей

По состоянию на 18.24 мск курс доллара к иене растёт до 123,43 иены со 122,06 иены на предыдущем закрытии, а ранее в ходе торгов показатель поднимался выше 125 иен, впервые с 12 августа 2015 года.

Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0975 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0981 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,46%, до 99,24 пункта.

Доллар укрепляется на ряде факторов. Так, рынки по-прежнему больше склонны ожидать повышение учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США сразу на 50 базисных пунктов, а не 25, как было после прошлого заседания. По данным CME Group, таковых 72% аналитиков. Повышение учётной ставки позитивно для курса национальной валюты.

Доллар дорожает также за счёт высокой доходности гособлигаций США. Ранее в хода торгов доходность десятилетних US Treasuries поднялась выше 2,55% впервые с мая 2019 года. Показатель растет четвертый месяц подряд, с начала марта доходность выросла почти на треть, до 2,44% с 1,82%.

Также в среду станет известна третья, окончательная оценка роста ВВП США в четвертом квартале. Аналитики не ожидают изменений прежних оценок — рост на 7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). А в пятницу будет опубликована статистика уровня безработицы в США в марте. Эксперты ожидают снижения до 3,7% с 3,8% в феврале, а также роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 490 тысяч после увеличения февраля на 678 тысяч.