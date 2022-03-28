2022-03-28T19:04:00+03:00
2022-03-28T19:17:32+03:00
2022-03-28T19:04:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220328/836527595.html
Курс доллара на бирже упал до 89,75 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль вырос в понедельник шестой день подряд: к доллару — до уровня 89,75 рубля, к евро — до 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 28.03.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/24/834372425.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/24/834372425.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/24/834372424.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/24/834372424.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/24/834372412.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/24/834372412.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220328/836527012.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль вырос в понедельник шестой день подряд: к доллару — до уровня 89,75 рубля, к евро — до 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 6,25 рубля, до 89,75 рубля, евро — на 8,4 рубля, до 96,6 рубля.
Доллар и евро максимально падали в ходе торгов понедельника до минимумов с 28 февраля: 89,06 рубля и до 96,56 рубля соответственно.