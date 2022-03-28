МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Рубль вырос в понедельник шестой день подряд: к доллару — до уровня 89,75 рубля, к евро — до 96,6 рубля, следует из данных Московской биржи. МИД России: ЕС санкциями против России подрывает свою экономику

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 6,25 рубля, до 89,75 рубля, евро — на 8,4 рубля, до 96,6 рубля.

Доллар и евро максимально падали в ходе торгов понедельника до минимумов с 28 февраля: 89,06 рубля и до 96,56 рубля соответственно.