МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник резко вырос, доллар уходил к 89 рублям, евро – ниже 97 рублей, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа объявила график работы иностранными акциями на 29 марта

Курс доллара расчетами "завтра" на закрытие сессии в 19.00 мск упал на 6,25 рубля, до 89,75 рубля, евро — на 8,40 рубля, до 96,60 рубля.

Курсы доллара и евро максимально падали в ходе торгов понедельника до минимумов с 28 февраля: 89,06 и 96,56 рубля соответственно.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ УКРЕПЛЯТЬСЯ

На российском валютном рынке в понедельник шестой торговый день подряд сохранилась повышательная курсовая динамика рубля.

Инвесторы продолжили оценивать развитие событий вокруг Украины. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд российско-украинских переговоров, как ожидается, стартуют 29 марта в Стамбуле. Со своей стороны, глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть.

На таком фоне во второй половине дня рост курса рубля активизировался и доллар довольно быстро прошел вниз три важных уровня: 92 рубля, 91 рубль и 90 рубля, а также не дошел шести копеек до 89 рублей.

Ограничения ЦБ на вывод капитала и падение импорта сопровождаются обязательными продажами экспортерами 80% выручки, особенно в условиях завершающегося мартовского налогового периода, рассуждает Сергей Суверов из УК "Арикапитал", говоря о факторах укрепления рубля.

Между тем, президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ РФ и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры для изменения валюты платежа за поставки газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли. Это также создавало позитивный фон для курсовой динамики рубля.

Впрочем, министр экономики Германия Роберт Хабек заявил, что страны G7 отказываются от требования России платить за энергоресурсы в рублях. Страны "Большой семерки" готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа со стороны РФ, добавил он.

В итоге курс доллара упал к рублю на 7,5%, евро — на 9,6%. А рублевая цена нефти колеблется около 9,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Российской валюте помогает укрепляться сочетание факторов – это и новости о процессе переговоров по деэскалации на Украине, и эффект от временных мер по стабилизации. Серьезный импульс поддержки рубль в последнее время получает от сообщений о возможном переводе на отплату в рублях поставляемого в страны Европы газа. Кроме того, сырьевые цены остаются на высоких уровнях, что также служит позитивом для российской валюты", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

В ближайшей перспективе волатильность на валютном рынке может сохраниться, при этом курс закрепится на уровнях чуть ниже 90 рублей к доллару, оценивает Бахтин.

Рубль продолжил укрепляться при росте объёмов торгов, добавляет Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". Это может говорить о более активном поступлении выручки при заметно более низком спросе со стороны импортёров, заключает он.