МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии вторника прибавляет к доллару и выходит в плюс к евро, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи. Publico: процесс разрушения гегемонии доллара уже запущен

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск падал на 2 рубля — до 87,75 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 96,53 рубля.

Минутами ранее доллар и евро обновили минимумы с конца февраля — 87,4 рубля и 96 рублей соответственно.