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Доллар и евро обновили февральские минимумы
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Рубль в начале торговой сессии вторника прибавляет к доллару и выходит в плюс к евро, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 29.03.2022
валюта, рынки, новости, курс доллара, курс евро, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии вторника прибавляет к доллару и выходит в плюс к евро, обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск падал на 2 рубля — до 87,75 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 96,53 рубля.
Минутами ранее доллар и евро обновили минимумы с конца февраля — 87,4 рубля и 96 рублей соответственно.