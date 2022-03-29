МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник сохраняет высокие темпы роста к доллару и евро, пытаясь отбить у них уже уровни 85 рублей и 94 рубля и обновляя максимумы с конца февраля, следует из данных Московской биржи. В Кремле прокомментировали возможный отказ Запада от оплаты газа в рублях

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.15 мск падал на 4,75 рубля до 85 рублей, курс евро — на 2,57 рубля до 94,03 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до 84,92 рубля и 93,75 рубля.