МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник сохраняет высокие темпы курсового роста и к доллару, и к евро, отбив у них уже уровни 84 и 93 рублей, следует из данных Московской биржи. Аналитик объяснил причины укрепления рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск падает на 6 рублей, до 83,75 рубля, курс евро — на 3,65 рубля, до 92,95 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до минимумов с конца февраля: 83,7 и 92,45 рубля.