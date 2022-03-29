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2022
https://1prime.ru/Forex/20220329/836535967.html
Рубль продолжает бурный рост: доллар уже ниже 84 рублей
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Рубль днем во вторник сохраняет высокие темпы курсового роста и к доллару, и к евро, отбив у них уже уровни 84 и 93 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 29.03.2022
валюта, рынки, новости, рубль, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник сохраняет высокие темпы курсового роста и к доллару, и к евро, отбив у них уже уровни 84 и 93 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.37 мск падает на 6 рублей, до 83,75 рубля, курс евро — на 3,65 рубля, до 92,95 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее доллар и евро максимально опускались до минимумов с конца февраля: 83,7 и 92,45 рубля.