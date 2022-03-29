Курс доллара на Мосбирже упал до 83 рублей впервые с 25 февраля
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль продолжает тестировать новые уровни в паре с долларом, американская валюта на Московской бирже опускалась во вторник ниже 83 рублей, впервые с 25 февраля, следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 16.05 мск падает на 6,05 рубля, до 83,70 рубля, но несколькими минутами ранее уже опускался до 82,95 рубля.
Курс евро теряет 3,60 рубля, достигая 93 рублей.
https://1prime.ru/Forex/20220329/836537192.html
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