МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжил активно расти против доллара и евро — седьмую торговую сессию подряд и уже компенсировал значительную часть падения конца февраля-начала марта, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа в среду запустит торги ещё 12 акциями

Потери доллара и евро от исторических максимумов, установленных 10 марта, составляли во вторник на пике 38,6 рубля и 40,3 рубля, соответственно.

Новости о переговорах по Украине продолжили толкать российскую валюту вверх на фоне низких объемов торгов ввиду ограничений ЦБ РФ на вывод капитала, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4,79 рубля, до 84,96 рубля, евро — на 2,5 рубля, до 94,1 рубля.

Доллар и евро максимально падали в ходе торгов вторника до минимумов с конца февраля: 82,95 рубля и до 92,1 рубля соответственно.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ

На российском валютном рынке во вторник седьмой торговый день подряд сохранилась повышательная курсовая динамика рубля.

Инвесторы продолжили оценивать развитие событий вокруг Украины. Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать.

Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.

На таком фоне рост рубля активизировался и доллар довольно быстро прошел вниз несколько важных уровней – ниже 83 рублей, евро падал до 92,1 рубля. Таким образом, обе валюты обваливались до минимумов с 25 февраля, растеряв почти весь рост конца февраля и начала марта. Потери от исторических максимумов, установленных 10 марта составляли 38,6 рубля и 40,3 рубля, соответственно.

Между тем, рынок нефти на фоне признаков деэскалации на Украине падал во вторник в район 102 долларов, но вечером терял только 2,1% до 107,2 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, вырос на 1,55%, оказав поддержку и курсу рубля.

В итоге, доллар упал к рублю на 5,3%, евро — на 2,6%. Рублевая цена нефти колебалась около 9,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Кроме геополитики, оживление российского фондового рынка стимулирует спрос на рублевую ликвидность, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Список торгуемых инструментов на Мосбирже постепенно расширяется, объемы торгов акциями во вторник оказались вдвое выше, чем накануне. Часть инвесторов могла выходить из дешевеющей валюты в пользу покупки российских акций и облигаций, что внесло позитивную лепту в курсовую динамику рубля. Также отметим сохраняющийся поддерживающий эффект от идеи перевода оплаты за газ, экспортируемый в недружественные страны, в рубли", — добавляет он.

В ситуации сниженного импорта, подавленного спекулятивного оттока капитала и отсутствия существенных проблем с экспортом, и при улучшении геополитической ситуации рубль может достигнуть и более высоких, чем сейчас, значений, оценивают аналитики Райффайзенбанка.

"Фактором риска для российской валюты, на наш взгляд, может стать неблагоприятный вариант разрешения вопроса о переходе на оплату в рублях отечественного экспорта газа (при котором поставки будут ограничены)", — добавляют они.