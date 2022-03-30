МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль во вторник продолжил активно расти против доллара и евро — восьмую торговую сессию подряд и уже компенсировал падение к евро с начала военной спецоперации на Украине, следует из данных Московской биржи. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 15,66%

Сохранение ограничений ЦБ РФ на вывод капитала создает условия для дальнейшего укрепления рубля, особенно — на фоне надежд на деэскалацию ситуации на Украине.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 70 копеек — до 84,55 рубля, евро вырос на 5 копеек — до 94,15 рубля.

При этом евро максимально падал в ходе торгов среды до минимума с 23 февраля — 90,73 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ

На российском валютном рынке в среду восьмой торговый день подряд сохранялась повышательная динамика курса рубля.

Инвесторы продолжили оценивать новости по теме переговоров по Украине. Так, глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР поддерживает продолжение мирных переговоров РФ и Украины, уже достигнутые путем диалога результаты и скорейшую деэскалацию.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ЕС поддерживает все подлинные и содержательные усилия для прекращения конфликта на Украине, ожидает их реализации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что состоявшиеся накануне российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат. Подтверждение Киевом на переговорах необходимости обеспечить внеблоковый статус Украины — существенный прогресс, добавил он.

При этом помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения иностранных военных баз.

Между тем, рынок нефти вечером рос на 3,4% до 111,4 доллара за баррель сорта Brent. Игроки рынка обратили внимание на падение коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю — на 3,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 1 миллион баррелей.

Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, вырос в среду сразу на 4,4%, индекс Мосбиржи подскочил также более чем на 4%, оказав поддержку курсу рубля.

В итоге, доллар снизился к рублю на 0,8%, евро прибавил 0,05%. Рублевая цена нефти составила около 9,4 тысячи за баррель сорта Brent. Путин и Шольц обсудили решение России о переходе на оплату газа в рублях

ПРОГНОЗЫ

Основными факторами роста рубля остаются валютные ограничения и резкое сжатие импорта, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"При сохранении текущих условий российская валюта в скором времени может вернуться к отметкам в районе 75-80 рублей за доллар. В свою очередь, такие уровни могут послужить импульсом для начала смягчения валютных ограничений и процентной политики", — добавляет он.

С одной стороны, в этом году Россия сталкивается с факторами, уменьшающими объем валютных поступлений в экономику: частичные ограничения на экспорт от западных стран и нарушение логистических цепочек поставок сырьевых товаров, рассуждает Георгий Айвазов, аналитик УК "Альфа-Капитал".

"С другой, мы также видим снижение потребности экономики в долларах и евро в связи с уменьшением объема импорта европейских и американских товаров. Кроме того, в связи с ограничениями можно прогнозировать, что в этом году уже привычный чистый отток (72 миллиарда долларов за 2021 год) как минимум существенно сократится, как максимум будет отрицательным за счет возврата капиталов. В отсутствие ухудшения геополитической составляющей и при сохранении текущего курса в денежно-кредитной политике ЦБ РФ, курс доллара будет находиться в коридоре 80-100 рублей в краткосрочной перспективе", — оценивает он.