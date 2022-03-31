МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс евро в четверг утром незначительно растет к доллару перед публикацией ряда статданных по Европе, свидетельствуют данные торгов. Американский инвестор удивился укреплению рубля

По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару рос до 1,1163 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1156 доллара, курс доллара к иене — до 122,17 иены со 121,8 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,14%, до 97,93 пункта.

В ближайшее время станут известны данные по безработице в еврозоне за февраль и в Германии за март. Аналитики полагают, что показатель в странах евроблока за прошлый месяц снизился до 6,7% с 6,8%, а немецкая безработица в текущем месяце сохранилась на уровне февраля в 5%.

Также валютные трейдеры ждут макростатистику по США. Прогнозируется, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю увеличилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 197 тысяч, а доходы американского населения в феврале выросли на 0,5%.