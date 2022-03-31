МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга сохраняет темпы роста к доллару и евро, при этом в моменте евро проваливался уже ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 99 копеек — до 83,56 рубля, курс евро — на 1,13 рубля, до 93,02 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее евро максимально проваливался до минимумов с 21 февраля: 87,69 рубля.