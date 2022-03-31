МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем перешел к снижению по отношению к доллару на ряде макроэкономических данных из Германии и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы снижаются на данных по рынку труда в еврозоне

По состоянию на 14.06 мск курс евро к доллару снижается до 1,11 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1156 доллара; курс доллара к иене — до 121,75 иены со 121,8 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,42%, до 98,2 пункта.

Безработица в еврозоне в феврале снизилась до 6,8% с уровня января в 6,9%, но аналитики ожидали снижения до 6,7%. При этом тот же показатель в Германии в марте сохранилась на уровне февраля в 5%. Кроме того, в связи с сохраняющейся международной напряженностью инвесторы предпочитают приобретать валюту-убежище — доллар.

Наконец, серьёзной проблемой для еврозоны остаётся инфляция. Но, по словам аналитика Commerzbank Антье Префке (Antje Praefcke), которые приводит газета Wall Street Journal, до тех пор, пока риск энергетического кризиса и значительные экономические последствия конфликта на Украине не исчезнут, Европейский центробанк (ЕЦБ), вероятно, не решится взять на себя четкие обязательства по борьбе с ростом цен, и в результате пройдет некоторое время, прежде чем евро сможет устойчиво укрепляться.