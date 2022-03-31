МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в последний день марта продолжает заметно расти, которую торговую сессию подряд, и к доллару, и к евро, курс которого уже проваливался ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.12 мск снижается на 95 копеек, до 83,60 рубля, курс евро — на 1,60 рубля, до 92,55 рубля, следует из данных Московской биржи. А ранее в четверг курс евро максимально опускался до минимума с 21 февраля: 87,69 рубля.

Сохранение ограничений ЦБ РФ на вывод капитала, восстановление биржевой активности на российских торговых площадках и надежды на деэскалацию ситуации на Украине поддерживают рост курса российской валюты.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

К доллару сохраняется повышательная динамика кура рубля уже девятый торговый день подряд. Евро после паузы в падении накануне продолжает также "сползать". При этом уже второй день подряд, видимо за счёт малой ликвидности, в первую минуту торгов происходит "прокалывание" сразу нескольких круглых уровней, и евровалюта провалилась сразу до 87,69 рубля после закрытия накануне на уровне 94,15 рубля. Американский инвестор удивился укреплению рубля

Продление с четверга торговой сессии на рынке российских акций (до 18.50 мск) сигнализирует о постепенной стабилизации обстановки, что также позитивно для курса рубля. Индекс Мосбиржи растет днем более чем на 6%. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, растет в четверг на 1,55%, также оказывая поддержку росту курса рубля.

Инвесторы продолжили оценивать новости по теме переговоров об Украине. Так, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на этой неделе.

Впрочем, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с ним Путин заявил, что время его встречи с Зеленским еще не пришло.

В итоге курс доллара снижается к рублю на 1,1%, евро — на 1,6%. А рублевая цена нефти составляет около 8,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Достигнутые уровни наблюдались еще до введения жестких санкций против России, поэтому достигнутые вершины отражают определенную переоцененность рубля в плане отсутствия достаточного дисконта за политические риски, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Аналитик назвал тех, кто может отказаться от доллара вслед за Россией

Кроме того, на горизонте всего апреля видна перспектива дальнейшего ускорения роста цен на продовольственные товары, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"При этом акцент в них может сместиться в сторону плодоовощной продукции, исчерпание запасов которых будет вынужденно замещаться импортной продукцией. Это обстоятельство может стать причиной для дальнейшего роста инфляционных ожиданий населения и предопределить решительность Банка России к нормализации процентных ставок в рамках предстоящего пересмотра прогнозов к апрельскому заседанию", — добавляет он.

Говорить же о скором снижении ключевой ставки ЦБ РФ при текущей динамике сложно: инфляция замедляется с "неприлично" высоких до просто высоких уровней и идет "широким" фронтом, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"До следующего заседания ЦБ (29 апреля) времени еще много. Если следующие данные по инфляционным ожиданиям окажутся очень высокими, то ЦБ может предпочесть пока не спешить со снижением ставки в апреле. Прогноз по ставке на конец года в 15% сохраняем", — заключает он.