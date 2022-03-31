МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером растет после двух дней снижения, по итогам квартала может показать весьма умеренный рост, учитывая перспективы повышения ставки ФРС и геополитические риски, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,11 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1156 доллара; курс доллара к иене — до 121,48 иены со 121,8 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 98,12 пункта.

Доллар укрепляется в рамках коррекционной динамики, предыдущие два дня доллар дешевел, суммарно потеряв 1,6% стоимости к евро и 1,3% — к мировым валютам. Индекс доллара и стоимость американской валюты к евро могут показать по итогам первого квартала рост примерно на 2,2%.

"Укрепление доллара в первом квартале было удивительно маленьким, учитывая быстрое увеличение в разнице процентных ставок в пользу валюты", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков BMO Capital Markets. Не смогли существенно поддержать традиционно более надежный доллар также ситуация вокруг России и Украины, рост нефтяных цен и снижение американских фондовых индексов, отметили аналитики.