МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в последний день квартала продолжил расти к доллару (девятый торговый день подряд) и против евро, курс которого проваливался ниже 88 рублей, следует из данных Московской биржи. "Это ограбление": Европе выставлен новый счёт за газ

Ограничения ЦБ РФ на движение капитала, падение импорта и, как следствие, рост профицита внешней торговли помогли курсу российской валюты завершить март ростом, хотя в начале месяца он и обновил исторический минимум.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам торговой сессии, то есть на 19.00 мск, упал на 1,35 рубля, до 83,20 рубля, евро — на 1,65 рубля, до 92,50 рубля. А ранее в четверг курс евро максимально опускался до минимума с 21 февраля: 87,69 рубля.

По итогам же всего марта курс доллара упал на 11,4 рубля (на 12%), евро – на 13,5 рубля (на 12,74%).

При этом ещё 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы, поднявшись на Московской бирже до 121,53 и 132,42 рубля соответственно.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КРЕПНУТЬ

На российском валютном рынке в четверг сохранялась повышательная динамика кура рубля — девятый торговый день подряд к доллару. Евро после паузы в падении в среду также продолжил "сползать". При этом уже второй день подряд, видимо за счёт малой ликвидности, в первую минуту торгов происходит "прокалывание" сразу нескольких круглых уровней, и евровалюта провалилась сразу до 87,69 рубля после закрытия накануне на уровне 94,15 рубля.

Президент России Владимир Путин подписал в четверг указ о порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам "недружественными" странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля. А Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа, следует из указа.

По оценкам Дмитрия Полевого из компании "Локоинвест", схема с экономической точки зрения проста и понятна.

"Риск приостановки поставок газа после 1 апреля (когда необходимо открыть счета), с нашей точки зрения, невысок, поскольку сроки оплаты будут определяться контрактными обязательствами, да и власти смогут временно отклоняться от нового порядка. Экономическая логика говорит о том, что иностранцам нужно просто переходить на новый порядок: "физический смысл" операции "деньги-товар" меняется мало, трансакционные издержки перехода вряд ли значительны. Но решение за юристами и политиками", — добавляет он.

Позитив фондовых торгов также помог рублю в четверг. Индекс Мосбиржи подскочил более чем на 7,5%, сигнализируя о спросе на рублевые активы. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, вырос в четверг на 2,4%, также оказывая поддержку курсу рубля.

Между тем, цена нефти вечером падала на 3% за сорт Brent, до 108 долларов за баррель. Игроки рынка реагируют на заявление Белого дома о попытке смягчения ценового давления на бензин путем выделения из стратегических запасов примерно по 1 миллиону баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев.

Также участники российского валютного рынка обратили внимание на сообщение ЦБ о том, что международные резервы РФ за период с 18 февраля, когда они достигли исторического максимума, по 25 марта упали на 38,8 миллиарда долларов, до 604,4 миллиарда. Основными факторами сокращения резервов были валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов, пояснил регулятор.

В целом же в четверг курс доллара снизился к рублю на 1,6%, евро – на 1,8%. А рублевая цена нефти составила около 9 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль сохраняет позиции около максимумов месяца, и здесь есть некоторые признаки недооцененности внешнеполитических рисков, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

"Впрочем, похоже, что рынок все лучше адаптируется к новой реальности. Долговой сектор держится в устойчивом плюсе, что положительно сказывается и на позициях рубля", — добавляет он.

Уверенность рубля в последнее время основывается на целом наборе факторов, включая стабилизационные меры ЦБ, наметившийся прогресс в переговорах об Украине, сжатие импорта и выездного туризма, ожидания перевода в рубли оплаты газового экспорта из РФ, восстановление на рынке ОФЗ, высокие сырьевые цены, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

При этом одним из определяющих для самочувствия российской валюты факторов остаются действия Центробанка, который, по сути, выключил или заметно ослабил драйверы, которые могли бы развить девальвационный импульс, подчёркивает эксперт.

"Таким образом, на данном этапе курсообразование рубля можно считать в значительной мере управляемым. По нашим оценкам, в конце недели курс доллара может формироваться в пределах 81-91 рубля", — заключает он.