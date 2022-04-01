МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль притормозил в пятницу после нескольких дней, взял паузу в росте против доллара и евро, консолидируясь около уровней, достигнутых за несколько сессий уверенного роста, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.25 мск повышался на 14 копеек, до 83,34 рубля, евро — на 11 копеек, до 92,61 рубля.

РУБЛЬ ПРИТОРМОЗИЛ В РОСТЕ

На российском валютном рынке в пятницу отмечается консолидация курса рубля к доллару и евро. После нескольких торговых дней уверенного роста российской валюты и выхода ее на уровни, характерные для периода до военной спецоперации, игроки, видимо решили захеджировать позиции. Приближение выходных добавляет стимулов для фиксации прибыли и откупа подешевевшей валюты, тем более, что от исторических максимумов доллар падал уже более чем на 41 рубль, а евро – почти на 45 рублей. Россиян предупредили о возможном резком укреплении рубля

Инвесторы обращают внимание на продолжившиеся в пятницу в видеоформате переговоры России и Украины.

Сохраняющийся на фондовых торгах позитив оказывает рублю поддержку. Индекс Мосбиржи растет на 2,5%. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, повышается в пятницу на 0,3%.

Доллар повышается к рублю на 0,2%, евро – на 0,15%. Рублевая цена нефти составляет около 8,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Достигнутые рублем уровни, наблюдавшиеся в конце февраля, не соответствуют текущему санкционному режиму, который с тех пор значительно усилился, а негативный экономический эффект от него будет со временем лишь накапливаться, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В Кремле не согласны с тем, как Белый дом оценивает курс рубля

"Поэтому потенциал дальнейшего укрепления рубля является ограниченным в отличие от размера возможного ослабления", — добавляет он.

Значительный профицит торгового баланса и текущего счета при жестких ограничениях по оттоку капитала способны значимо укрепить рубль, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"Чрезмерная волатильность курса (и номинального, и реального — скорректированного на инфляцию) в обе стороны – не самый лучший сценарий для ЦБ. Поэтому смягчать отдельные меры можно, и этот осторожный тренд, видимо, продолжится. Но наш текущий взгляд на рубль не меняется – потенциал для возвращения курса к уровням 75-80 рублей за доллар сохраняется", — добавляет он.