МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль ослабел в пятницу: к доллару – до уровня 83,95 рубля, к евро — до 92,99 рубля, но за неделю доллар и евро подешевели более чем на 12 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск вырос на 75 копеек, до 83,95 рубля, евро — на 49 копеек, до 92,99 рубля.
За неделю курс доллара упал на 12,05 рубля, евро — на 12,01 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220401/836568289.html
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