МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль ослабел в пятницу: к доллару – до уровня 83,95 рубля, к евро — до 92,99 рубля, но за неделю доллар и евро подешевели более чем на 12 рублей, следует из данных Московской биржи. ЦБ может сократить временной коридор расчета официального курса доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск вырос на 75 копеек, до 83,95 рубля, евро — на 49 копеек, до 92,99 рубля.

За неделю курс доллара упал на 12,05 рубля, евро — на 12,01 рубля.