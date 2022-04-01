ЦБ может сократить временной коридор расчета официального курса доллара
Банк России предлагает сократить временной коридор расчета официального курса доллара к рублю
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. ЦБ предлагает на час сократить временной коридор расчета официального курса доллара к рублю, следует из проекта указания регулятора.
Сейчас Банк России устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 мск.
"Внести в указание Банка России от 14 марта 2019 года "О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" следующие изменения: в абзаце первом пункта 4 слова "по 16 часов 30 минут" заменить словами "по 15 часов 30 минут", — говорится в проекте.
Официальный курс евро и юаня по отношению к рублю предлагается устанавливать на основе данных о средневзвешенном курсе по отношению к рублю, рассчитанном по сделкам, заключенным на организованных торгах Московской биржи со сроком расчетов "завтра" в период с 10.00 по 15.30 мск, также указывается в проекте указания.
https://1prime.ru/Forex/20220401/836568389.html
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