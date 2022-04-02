МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Решение России продавать газ за рубли очень умное, поскольку западные страны фактически участвуют в укреплении рубля, и не это не единственный положительный эффект для России, пишет французское издание Les Echos. Эксперт объяснил, почему миру нужен "газорубль"

Владимир Путин заявил, что подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.

"Покупатели платят в евро, "Газпром" получает рубли. Каждый сохраняет свое лицо. А рубль укрепляется", — говорится в публикации (перевод по ИноСМИ).

По словам источника в одной из крупнейших европейских газовых компаний, заключивших долгосрочные контракты с "Газпромом", необходимости перезаключать договоры нет, поскольку банковский счет позволяет расплачиваться в евро, которые затем будут конвертированы в рубли. "На самом деле решение, предложенное Москвой, очень умное", — заявил собеседник. Эксперт объяснил смысл оплаты поставок газа Европе в рублях

При этом, по мнению работающего в Москве европейского дипломата, конвертация евро в рубли через российский банк (в частности речь идет о "Газпромбанке") будет стимулировать спрос на рубли и тем самым позволит укрепить российскую валюту. Он отметил, что курс рубля в последний месяц продолжал снижаться, но Запад сейчас де-факто участвует в его укреплении.

"Это хитрость со стороны русских…", — считает дипломат.

Вместе с тем, Россия получает гарантию, что "Газпромбанк" не попадет под санкции, поскольку является ключевым участником расчетов за газ, подчеркнул он.

Несмотря на платы европейских стран по постепенному снижению зависимости от российских энергоресурсов, доля РФ в поставках газа в ЕС остаётся высокой — на нее приходится 40% всего поставляемого в Евросоюз "голубого топлива" и 55% всего импорта Германии.

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