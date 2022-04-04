МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене растет в понедельник утром на ожиданиях дальнейшего повышения базовой ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к мировым валютам на статистике из США

По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,1048 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1053 доллара. Курс доллара к иене рос до 122,59 иены со 122,49 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 98,58 пункта.

Американская валюта получает поддержку от ожиданий дальнейшего повышения ставки Федеральной резервной системы США. В среду будет опубликован протокол мартовского заседания ФРС, в котором инвесторы рассчитывают найти подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

Кроме того, валютные трейдеры продолжают оценивать макроэкономические данные, опубликованные в пятницу. Так, безработица в США в марте снизилась до 3,6% с уровня февраля в 3,8% — лучше прогнозов. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 431 тысячу.

"На предстоящей неделе индекс доллара должен получить хорошую поддержку. Обнародованный в прошлую пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США должен оставить ФРС уверенность в том, что она может продолжить агрессивное повышение ставок", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Westpac.

По мнению экспертов, индекс доллара в ближайшие недели может преодолеть психологический рубеж в 100 пунктов.