МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Рубль символически ослабел в пятницу к доллару — до уровня 84 рубля, евро опустился до 92,66 рубля, следует из данных Московской биржи. Эксперт объяснил, сможет ли мир вернуться к золотому стандарту

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск поднялся на 5 копеек, до 84 рублей, евро — опустился на 33 копейки, до 92,66 рубля.