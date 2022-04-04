Курс доллара по итогам понедельника поднялся на пять копеек, до 84 рублей
https://1prime.ru/Forex/20220404/836586172.html
Банки
Госдума рассмотрит кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ
Санкции против РФ
Байден призывает ввести новые санкции против России
Нефть
Saudi Aramco повышает майские цены на нефть для клиентов из Европы и США
Экономика в период санкций
ЕК: Евросоюзу необходимо ускорить свою энергетическую трансформацию
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
В Еврокомиссии изучают позицию России по оплате газовых контрактов
Глобальный энергокризис
В ФРГ рассказали о работе над сокращением импорта энергоносителей из РФ
Торги
"СПБ Биржа" начнет торги своими акциями и бумагами группы "Тинькофф"
Цены на бензин
Цены на бензин Аи-92 на АЗС Москвы снижаются вторую неделю подряд
Авто
Четыре автомобильных бренда повысили цены в первые дни апреля
Мировая экономика
СМИ: санкции Запада против России и Китая грозят миру катастрофой
https://1prime.ru/Forex/20220404/836586172.html
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