МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером снижается к евро чуть меньшими темпами после статистики по рынку труда из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару рос до 1,0911 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0893 доллара, до выхода макростатистики показатель находился на уровне 1,0917 доллара.

Курс доллара к иене увеличивался до 123,92 иены со 123,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 99,61 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 апреля, упало на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 166 тысяч при прогнозе в 200 тысяч.

На следующей неделе состоится заседание Европейского центробанка (ЕЦБ). Валютный стратег Nomura Джордан Рочестер (Jordan Rochester) отметил газете Wall Street Journal, что евро будет дешеветь даже если тон регулятора будет более жестким. Это связано с прогнозируемым увеличением дефицита торгового баланса еврозоны и сохраняющемся "отставанием" ЕЦБ от Федрезерва США.