МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Курс рубля немного ослаб к доллару на порядка 15 копеек после решения Банка России снизить ставку до 17% с 20%, евро после кратковременного роста вернулся к снижению в паре с рублем, следует из данных торгов Московской биржи. Эксперт рассказал, когда ждать доллара по 60 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.01 мск растет на 30 копеек, до 76,05 рубля, курс евро снижается на 9 копеек, до 81,36 рубля.

В первые минуты после сообщения ЦБ отечественная валюта продолжала торговаться в прежнем диапазоне — доллар торговался по 75,9 рубля, евро — по 81,4 рубля. Несколько позже волатильность усилилась, доллар прибавлял в моменте порядка 30 копеек, евро — порядка 20 копеек, затем вернулся к слабому снижению.

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20%, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ указал, что такое решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.