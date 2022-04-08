МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рубль к закрытию сессии пятницы растерял весь дневной рост против доллара и евро и ушел в минус. Игроки, видимо, решили зафиксировать прибыль и откупить валюту, хеджируя риски переноса позиций через выходные. Мосбиржа может запустить торги бумагами эмитентов Азии

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 33 копейки — до 76,08 рубля, евро вырос на 1,25 рубля — до 82,7 рубля.

Доллар падал в пятницу до 71 рубля (минимум с ноября 2021 года), а евро – до 77,08 рубля (с июня 2020 года).

За неделю курс доллара упал на 7,87 рубля, евро — на 10,29 рубля. Падение доллара и евро длится уже четыре недели подряд.

РУБЛЬ ПЫТАЛСЯ РАСТИ

На российском валютном рынке в пятницу преобладало уверенное укрепление рубля. При этом даже неожиданное утреннее решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых не смогло переломить основной тренд последних дней.

Впрочем, по оценкам экспертов, ЦБ не ставил первоочередную задачу притормозить рубль в росте, это, скорее, был жест в сторону смягчения условий кредитования в экономике после шокового февральского повышения ставки с 9,5% до 20% годовых.

Тогда ключевая ставка была повышена до 20%, чтобы сбить паническую реакцию на рынках, успокоить население и стабилизировать экономику, отмечает Евгений Жорнист из УК "Альфа-Капитал".

В итоге доллар и евро продолжили днем в пятницу валиться и обновлять многомесячные минимумы. Таким образом, продолжили действовать валютные ограничения ЦБ РФ: комиссии на Мосбирже при покупке, невозможность получения физлицами наличных долларов и евро, запрет на вывод активов нерезидентами, а также обязательная продажа экспортерами 80% выручки при резко упавшем импорте.

Однако во второй половине дня потоки на продажу инвалюты сократились, а очень подешевевшие доллар и евро привлекли спрос покупателей, возможно решивших захеджировать свои риски на выходные.

В итоге, доллар повысился к рублю на 0,4%, евро – на 1,5%. Рублевая цена нефти составила около 7,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара на предстоящую неделю – 68-80 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Тренд укрепления рубля продолжает опираться на масштабный торговый профицит в условиях продажи 80% валютной выручки, добавляет он.

"Сказываются также повышенная комиссия на покупку долларов, евро и фунтов, ограничения на снятие наличной валюты, а также резкое падение выездного туризма. Однако фаза укрепления рубля близка к завершению, поскольку чрезмерное укрепление нацвалюты способно негативно отразиться на поступлениях в бюджет. Сигналом к развороту тренда может стать начало ослабления Центробанком мер валютного контроля, временно введенных регулятором в целях рыночной стабилизации", — говорит Буйволов.

На курсе рубля изменение ставки не скажется, так как в условиях валютных ограничений на курс влияет не ставка, а соотношение импорта и экспорта, полагает Жорнист из УК "Альфа-Капитал".

"Ожидаем, что продолжится снижение ставки, но это будет длительный и постепенный процесс, в ходе которого ставка может снизиться и на 5 процентных пунктов в отдаленной перспективе. Этот процесс может развиваться на заседаниях планово и постепенно, по нашим ожиданиям, не более чем на два процентных пункта за раз", — добавляет он.