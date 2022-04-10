МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Учитывая, что в пятницу вечером ЦБ объявил о существенном смягчении некоторых валютных ограничений, на следующей неделе, скорее всего, мы увидим ослабление рубля до экономически более оправданных уровней. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Финансист назвал планку, на которой "зависнет" рубль



По его мнению, "произошедшее в последние недели укрепление российской валюты было чрезмерным, как с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров, так и высоких экономических и геополитических рисков". Эксперт объяснил, что столь сильный рост рубля обусловлен введением валютных ограничений, направленных на стабилизацию рыночной и финансово-экономической ситуации на фоне жестких антироссийских санкций.



В результате реализации этих мер ЦБ и властей с валютного рынка исчезло много крупных участников, в основном покупателей инвалюты, в то же время экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки. Бабин отметил, что это привело к сильному рыночному дисбалансу, который провоцировал активное укрепление рубля.

"Поэтому теперь стоит ожидать возвращение его курса к более справедливым уровням. В текущих условиях большой геополитической и экономической неопределенности, а также сильного санкционного давления, более реалистичное курсовое значение, комфортное с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров, скорее находится в районе 90-100 рублей за доллар", — резюмировал эксперт.