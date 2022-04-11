МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром растет к иене и снижается к евро в ожидании предстоящих заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Financial Times оценила, насколько реальна "смерть" доллара

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару растёт до 1,0885 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0876 доллара, а курс доллара к иене увеличивается до 124,88 иены со 124,32 иены с закрытия пятницы. Индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнёров США) увеличивается при этом на 0,1%, до 99,9 пункта.

В понедельник утром американская валюта получает поддержку против иены за счет ожиданий дальнейшего повышения учетной ставки ФРС. Кроме того, трейдеры отыгрывают комментарии регулятора о том, что он будет сокращать активы на балансе на 95 миллиардов долларов в месяц.

Однако доллар дешевеет к евро. Если в последнее время его укрепление по отношению к европейской валюте объяснялось во многом тем, что ЕЦБ в отличие от Федрезерва пока не спешит отказываться от ультрамягкой кредитно-денежной политики, то теперь появились признаки изменений.

Аналитики ожидают, что регулятор сохранит учётную ставку на нулевом уровне по итогам заседания, которые будут опубликованы в четверг. Но, по словам аналитика Commerzbank Ульриха Лёйхтманна (Ulrich Leuchtmann), которые приводит газета Wall Street Journal, ЕЦБ, вероятно, начнет повышать ставку в третьем квартале.