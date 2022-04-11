2022-04-11T09:36:00+03:00
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2022-04-11T09:36:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220411/836634270.html
Курс доллара к иене достиг максимума с августа 2015 года
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Курс доллара к иене поднялся выше 125,2 иены за доллар — впервые с 12 августа 2015 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.30 мск курс доллара к иене увеличивается... ПРАЙМ, 11.04.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, доллар, иена
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к иене поднялся выше 125,2 иены за доллар — впервые с 12 августа 2015 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.30 мск курс доллара к иене увеличивается до 125,34 иены со 124,32 иены с закрытия пятницы.