МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к иене поднялся выше 125,2 иены за доллар — впервые с 12 августа 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.30 мск курс доллара к иене увеличивается до 125,34 иены со 124,32 иены с закрытия пятницы.