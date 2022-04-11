2022-04-11T09:36:00+03:00

2022-04-11T09:39:11+03:00

2022-04-11T09:36:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Forex/20220411/836634270.html

Курс доллара к иене достиг максимума с августа 2015 года

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Курс доллара к иене поднялся выше 125,2 иены за доллар — впервые с 12 августа 2015 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.30 мск курс доллара к иене увеличивается... ПРАЙМ, 11.04.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60