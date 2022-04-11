МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс рубля резко падает и к доллару, и к евро в начале торгов понедельника после отмены ЦБ РФ комиссии на покупку валюты на Московской бирже, следует из данных торговой площадки.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск подскакивает на 4,54 рубля, до 80,62 рубля, курс евро — на 4,49 рубля, до 87,19 рубля, следует из данных Московской биржи.