МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Курс евро неуверенно растет к доллару, в то время как инвесторы следят за ходом президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов. Financial Times оценила, насколько реальна "смерть" доллара

По состоянию на 12.27 мск курс евро к доллару растет до 1,0915 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0876 доллара, а курс доллара к иене увеличивается до 125,39 иены со 124,32 иены с закрытия пятницы. Индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) увеличивается при этом на 0,02%, до 99,81 пункта.

Рост курса евро остается осторожным и неуверенным. Давление на него оказывают новости о выборах президента во Франции, первый тур которых прошел в воскресенье. По его предварительным данным, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,6%, лидер правой партии "Национальное Объединение" Марин Ле Пен — 23,41%. Второй тур пройдет 24 апреля.

"Победа Макрона с меньшим отрывом поддержит опасения, что Ле Пен может стать президентом. Результаты первого раунда и опросов общественного мнения указывают на то, что результаты второго раунда будут немного давить на евро в ближайшие недели", — отметили аналитики MUFG, чье мнение приводит агентство Рейтер.