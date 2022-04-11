МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник теряет позиции против доллара и евро, отыгрывая отмену комиссии на покупку валюты на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.36 мск рос на 3,08 рубля — до 79,16 рубля, евро вырос на 3,37 рубля — до 86,07 рубля.

Доллар максимально поднимался с утра в понедельник до 82,1 рубля, а евро – до 88,75 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ РАСТИ

На российском валютном рынке в понедельник преобладало ослабление рубля к доллару и евро. После мощнейшего ралли предыдущих четырех недель, когда доллар и евро рухнули чуть менее, чем в два раза, финансовые регуляторы РФ предприняли меры по ослаблению такого укрепления рубля. Мосбиржа не фиксирует недостатка валютной ликвидности

В минувшую пятницу ЦБ РФ неожиданно понизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых, что, впрочем, локально не переломило основной тренд на укрепление рубля. Кроме того, финрегулятор с понедельника отменил комиссию в 12% на покупку долларов и евро на Мосбирже. Также было объявлено о возможности покупать с 18 апреля наличную валюту.

На таком фоне, как оценили эксперты группы компаний "Финам", спрос со стороны клиентов на покупку валюты на бирже значительно активизировался.

В скором времени ожидается постепенное снятие ограничений на вывоз валюты, рассчитывает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". "Основными же факторами, которые могут в большей степени ослабить рубль, являются прекращение или снижение доли продажи валютной выручки компаниями-экспортерами и допуск нерезидентов на фондовый рынок", — добавляет он.

Кроме регулятивных мер на динамике рубля сказываются геополитические факторы. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной, хотя украинская сторона каждый раз изворачивается и, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама только что предлагала, добавил он.

Перспективы продолжения переговоров поддерживают курс рубля, и он торгуется выше локальных минимумов, достигнутых в первые минуты торгов понедельника.

Рост на 2,1% индекса цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, также оказывает поддержку рублю.

В итоге доллар растет к рублю на 3,8%, евро – на 4,1%. Рублевая цена нефти составила около 7,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Текущие послабления ЦБ РФ сами по себе вряд ли сильно ослабят рубль, поэтому на неделе курс ожидается в диапазоне 70-80 рублей, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

Пока можно ожидать лишь коррекционного отката рубля вниз, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Иностранная валюта в условиях сильно сокращенного импорта и затруднительности выезда за границу населения мало кому нужна, предложение валютной выручки будет превышать спрос", — поясняет он.

Между тем, послабления ЦБ могут придать спекулятивности валютному рынку, и возможно частичное возвращение торговой активности на российском валютном рынке, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.