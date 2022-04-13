МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль в среду днем незначительно меняется против доллара и евро. Участники торгов находят равновесный курсовой уровень в текущих условиях послабления ограничительных валютных мер ЦБ, следует из данных Московской биржи. Кудрин оценил возможности России по международным расчетам в рублях

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск (к закрытию) повысился на 32 копейки, до 80 рублей ровно, евро — на 42 копейки, до 86,67 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

На российском валютном рынке днем в среду рубль незначительно меняется против доллара и евро, переваривая сигналы последних дней и ожидая новых.

Неожиданное решение ЦБ РФ понизить с понедельника ключевую ставку с 20% до 17% годовых, а также отмена 12-процентной комиссии за покупку долларов и евро на Мосбирже, похоже отыграны, и курс рубля нашел некоторый равновесный уровень.

При этом поступающая в РФ валютная выручка и обязательные ее 80-процентные продажи поддерживают курс рубля в условиях ограниченного спроса на валюту.

Между тем игроки рынка обращают внимание на заявления главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Он в частности, считает, что необходимо предпринимать шаги для разморозки золотовалютных резервов РФ за рубежом. Также Кудрин выразил надежду, что в России не будет принято никаких мер, которые затруднят возвращение иностранного бизнеса. Он подчеркнул, что управление золотовалютными резервами РФ было эффективным и соответствовало законодательству, но их валютная часть может размещаться только за пределами страны.

Также он оценил, что перестройка экономики РФ потребует порядка двух лет, если санкции сохранятся на нынешнем уровне. Кудрин считает, что расчеты в рублях возможны только с заинтересованными странами, поскольку рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты из-за введения целого ряда ограничений на движение валют.

В итоге, доллар и евро повышаются к рублю на 0,4% и на 0,6%. Рублевая цена нефти составляет около 8,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

После действий ЦБ по снижению ключевой ставки и смягчению валютных ограничений курс доллара стабилизировался с начала недели чуть ниже 80 рублей, констатирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Ключевым фактором, поддерживающим рубль, остается ограничение на движение капитала. В отсутствие серьезных покупателей валюты экспортеры весьма охотно продают выручку вблизи 80 рублей", — добавляет он.

Если же экспортеры снизят продажу валютной выручки, курс рубля может пойти ниже, оценивают аналитики "Фридом финанса".