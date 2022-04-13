МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль снизился в среду к доллару – до уровня 79,87 рубля, евро поднялся до 86,4 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 19 копеек, до 79,87 рубля, евро — на 15 копеек, до 86,4 рубля.