2022-04-13T19:32:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/Forex/20220413/836661571.html
Доллар на Мосбирже завершил день повышением до 79,87 рубля
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Рубль снизился в среду к доллару – до уровня 79,87 рубля, евро поднялся до 86,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 13.04.2022
валюта, рынки, новости, доллар, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль снизился в среду к доллару – до уровня 79,87 рубля, евро поднялся до 86,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 19 копеек, до 79,87 рубля, евро — на 15 копеек, до 86,4 рубля.