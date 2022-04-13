МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Рубль незначительно снизился против доллара и евро в середине недели. Участники торгов нашли равновесный курсовой уровень в текущих условиях послабления ограничительных валютных мер ЦБ, следует из данных Московской биржи. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 17,49%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 19 копеек, до 79,87 рубля, евро — на 15 копеек, до 86,4 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

На российском валютном рынке в середине недели рубль незначительно менялся против доллара и евро, переваривая сигналы последних дней и ожидая новых.

Неожиданное решение ЦБ РФ понизить с понедельника ключевую ставку с 20% до 17% годовых, а также отмена 12-процентной комиссии за покупку долларов и евро на Мосбирже, похоже, за пару дней были отыграны, и курс рубля нашел некоторый равновесный уровень – доллар колебался немного ниже 80 рублей.

При этом поступающая в РФ валютная выручка и обязательные ее 80-процентные продажи поддерживали курс рубля в условиях ограниченного спроса на валюту. Приближение налогового периода апреля также сохраняло продажи валюты. Эксперты оценивают объем обязательных платежей в этом месяце в немногим более 3 триллионов рублей.

Между тем, игроки рынка обратили внимание на заявления главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Он в частности, считает, что необходимо предпринимать шаги для разморозки золотовалютных резервов РФ за рубежом.

Также он оценил, что перестройка экономики РФ потребует порядка двух лет, если санкции сохранятся на нынешнем уровне. Кудрин считает, что расчеты в рублях возможны только с заинтересованными странами, поскольку рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты.

Российский рынок акций опустился в среду на 0,5% по индексу Мосбиржи, индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, прибавил 0,5%, частично компенсировав негатив падения акций для рубля.

Между тем, рынок нефти в среду преимущественно рос и вечером прибавлял 2,8% до 107,6 доллара за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца текущей недели – 77,5-82,5 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"После ослабления ЦБ мер валютного контроля новым уровнем консолидации курса выступили значения вблизи 80 рублей за доллар. Амплитуда колебаний курса снижается. Цены на нефть удержались от срыва ниже 100 долларов на фоне опасений перебоев в поставках российского сырья, а также сообщений о начале смягчения карантинных ограничений в Китае, введенных из-за вспышки заболеваемости COVID-19", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

Валютная секция продолжает искать точку равновесия после решений Банка России несколько ослабить рамки валютного контроля, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

"Санкционная повестка в моменте оказывает мало влияния непосредственно на траекторию движения курсов валют, но настроение рынку явно не улучшает. Внутренняя конъюнктура остается на стороне рубля: объем экспортной выручки превышает спрос на валюту, импорт сокращается", — добавляет он.